Djibril será inscrito na Liga dos Campeões pelo Sp. Braga na 2ª jornada

Djibril Soumaré foi o preterido da lista do Sp. Braga para a fase de grupos da Liga dos Campeões para poder abrir uma vaga para a entrada de João Moutinho , mas o jovem senegalês de 20 anos não estará muito tempo fora das opções para os jogos da Liga milionária da UEFA.O médio, aliás, só não poderá entrar nos convocados de Artur Jorge para o jogo da 1ª jornada, em Braga, frente ao Nápoles, mas já ficará elegível na segunda ronda para a deslocação ao Union Berlin, a 3 de outubro. Nessa altura, Djibril já terá cumprido o tempo mínimo de estadia no clube imposto pela UEFA para quem entra na chamada lista B que está aberta a jogadores nascidos depois de 1 de janeiro de 2002.Djibril está no Sp. Braga desde a época 2021/22, onde alinhou nos sub-19, tendo depois subido a pulso no clube até chegar esta época ao plantel principal, depois de passar também pelos sub-23 e equipa B.O médio, de resto, já foi utilizado esta época por Artur Jorge e precisamente num jogo da Champions, o da 2ª mão da 3ª pré-eliminatória, na Sérvia, frente ao Backa Topola que os arsenalistas venceram por 4-1.Refira-se que além dos 25 nomes da lista principal que a UEFA diovulgou esta terça-feira, o Sp. Braga tem ainda mais nove nomes que integram esta lista B, são os casos dos guarda-redes Lukas Hornicek e Bernardo Fontes, dos defesas Diogo Fonseca, Chissumba e Tomás Marques, dos médios Diogo Rodrigues e João Gonçalves e dos avançados Roger Fernandes e José Rodrigues.