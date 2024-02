Grupo de sócios e a possível alteração estatutária do Sp. Braga: «Seria um erro histórico»

É já este sábado que se realiza a Assembleia Geral extraordinária do Sp. Braga para deliberação e votação sobre a proposta de alteração aos estatutos apresentada pelo Conselho Geral dos guerreiros.Um dos pontos que tem gerado mais debate prende-se com o artigo 110.º, número 2. Na atual redação dos estatutos, prevê-se que "será mantida, direta ou indiretamente, a maioria do capital social" das sociedades desportivas onde o clube participe, neste caso específico, a SAD. Na proposta de alteração estatutária, este número 2 é simplesmente eliminado e a explicação do Conselho Geral aponta para uma norma que se tornou "incongruente e obsoleta".Um grupo de sócios do Sp. Braga, intitulado de 'A Malta Alinha com o Braga', que já tinha promovido uma reunião de esclarecimento recentemente, destinada aos associados que quisessem tirar dúvidas sobre o assunto, emitiu uma nota esta quinta-feira, onde reflete sobre a SAD, a sua constituição e o peso do clube na mesma."Hoje temos uma estrutura acionista em que o SC Braga clube detém uma posição frágil de apenas 36,99% na sua SAD. A Qatar Sports Investments começou com uma participação de 21,67% na SAD mas, de acordo com o último Relatório e Contas, esta participação já representa 29,60%. A Sundown Investments detém 17,04% e os restantes acionistas 16,37%", aponta o grupo de adeptos."No próximo sábado pretende-se remover o artigo 110 dos estatutos, que obriga a que o SC Braga clube detenha a maioria no capital social, direta ou indiretamente, em todas as sociedades em que participe. Sabendo que este artigo está em incumprimento, entendemos que permitir que fosse suprimido seria um erro histórico. A verdade é que a posição do clube é bastante frágil e exposta a investidas de investidores, mas não é menos verdade que nunca os sócios avalizaram essa situação", acrescenta ainda 'A Malta Alinha com o Braga'.A AG vai realizar-se na Arena SC Braga, o novo pavilhão do clube, este sábado, e a abertura de portas será às 8h45.