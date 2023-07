Iuri Medeiros despede-se do Sp. Braga: «Muito orgulho na história que construímos juntos»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Iuri Medeiros (@iurioficial5)

Iuri Medeiros vai rumar ao Al Nasr (Dubai) ao fim de três anos com a camisola do Sp. Braga, um clube ao qual será "sempre grato", segundo as suas palavras. O jogador publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais antes de seguir "um novo rumo"."Obrigado Sp. Braga. A minha vida profissional segue agora um novo rumo. Chegou o momento de me despedir de um clube ao qual serei sempre grato, pela forma como me acolheu e pelas oportunidades que me foram dadas, que contribuem para o homem e profissional que sou. Agradeço a todos os meus colegas de equipa, staff, direção, adeptos e sócios, por todo o apoio, amizade e companheirismo que recebi ao longo do meu precurso no Sporting Clube de Braga. Tenho muito orgulho na história que construímos juntos. Obrigado!", pode ler-se.