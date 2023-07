Málaga pediu a perito em análise de voz para identificar Rui Pedro Braz em áudio do caso Ricardo Horta

O Málaga contratou um especialista em análise de voz para identificar Rui Pedro Braz, diretor desportivo do Benfica, como protagonista de um áudio no qual terá sido indicada a existência de uma oferta por parte dos encarnados tendo em vista a contratação de Ricardo Horta. Segundo o jornal 'Diario Sur', o emblema espanhol pediu a este perito a sua opinião de forma, no seu entender, a comprovar que o Benfica fez efetivamente uma proposta ao Sp. Braga, entretanto recusada, superior a 5 milhões de euros.O especialista terá validado a informação de que o áudio em questão tinha efetivamente Rui Pedro Braz como protagonista, informação que constará da exposição feita pelo Málaga à FIFA. De acordo com a mesma informação, o valor da oferta em causa foi de 16 milhões de euros.