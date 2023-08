Rony Lopes: «Todos os dias me enviaram mensagens para vir para cá»

Rony Lopes foi esta quarta-feira oficializado como reforço do Sp. Braga e falou pela primeira vez como jogador dos arsenalistas aos meios do clube, garantindo estar "pronto para dar tudo pelo Sp. Braga" e revelando que antigos companheiros, como José Fonte, foram determinantes para aceitar o novo desafio da carreira."Sinto-me feliz por voltar a Portugal, jogar no meu país é sempre especial e, graças a Deus, agora é possível. Estou pronto para dar tudo pelo Sp. Braga e muito ansioso para começar a jogar"."São jogadores que já conheço e estou ansioso por jogar com eles, assim como os outros jogadores. Meteram-me alguma pressão, todos os dias me enviaram mensagens para vir para cá, senti que eles tinham vontade que estivesse aqui. Agora que estou, senti que eles ficaram muito felizes e sabem que estou aqui para ajudar"."Estou pronto para ajudar da maneira que o mister entender melhor. Jogo mais pela direita. Também jogo como 10, mas quando estava no Mónaco joguei, também, pela esquerda, ou seja, essas três posições posso fazer. O mais importante é estar bem fisicamente para conseguir dar o meu melhor. Sou um jogador que gosta de chegar à área, gosta de marcar golos, de fazer a diferença, de fazer assistências"."Vou dar o meu máximo para ajudar este clube e podem contar com muita determinação e muito trabalho".