Sp. Braga demarca-se de episódio de violência após jogo de voleibol com FC Porto

Face às informações tornadas públicas e na posse dos elementos recolhidos após as primeiras análises internas, o SC Braga lamenta e repudia os acontecimentos verificados fora do recinto desportivo e das instalações do Clube, após o final do jogo frente ao FC Porto, a contar para o campeonato de voleibol feminino.O SC Braga é solidário com os adeptos que tenham sido vítimas de qualquer tipo de agressão e reunirá nas próximas horas com as diversas entidades no sentido de aprofundar qualquer tomada de ação que evite tais ocorrências futuras, mesmo perante a evidência de que o controlo da via pública foge da sua esfera de competência.Importa clarificar, a bem do rigor, que é falsa e intolerável qualquer associação de funcionários do SC Braga aos factos verificados, tendo o debrief interno revelado que o Clube adotou, em todos os momentos (pré, durante e pós-jogo), os procedimentos ao seu alcance no sentido de garantir as melhores condições de acesso e de permanência no recinto desportivo a todos os adeptos que se deslocaram à Arena SC Braga.Não podendo deixar de registar a crescente frequência de episódios desta natureza, envolvendo adeptos de várias equipas e em eventos de diversas modalidades, o SC Braga manifesta a sua preocupação face ao alcance das ocorrências verificadas, perpetradas por grupos que cabe às autoridades identificar e desmantelar e que não podem continuar a servir-se do desporto, do bom nome das instituições e, acima de tudo, da segurança dos adeptos para promoção de disputas particulares.Em defesa do superior interesse do público do desporto, o SC Braga não deixará de partilhar com as autoridades toda e qualquer informação que obtenha e que ajude a identificar, isolar e afastar qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos. O SC Braga insta a que todos os clubes, todas as autoridades e todos os adeptos se unam em prol da defesa intransigente dos valores do desporto, afastando qualquer associação a fenómenos de violência".