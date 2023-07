Sp. Braga-Nice, em direto

há 6 horas 12:15

Artur Jorge não esconde ambição para a nova época



Luís Branca

Artur Jorge falou ontem aos meios de comunicação do clube e o treinador admitiu que a presença "nas decisões" do campeonato e taças, internamente, e atingir a fase de grupos da Liga dos Campeões são as metas colocadas para o Sp. Braga. "Queremos continuar a estar nas decisões das competições internas em relação às taças [de Portugal e da Liga] e ao campeonato, será sempre com essa ambição que vamos trabalhar para fazer melhor ainda do que no ano passado."