"Características diferentes" de Hjulmand, futuro de Essugo, renovações e possível dupla Gyökeres/Paulinho: tudo o que Amorim disse

Rúben Amorim fez a antevisão ao Casa-Sporting, encontro que abre amanhã (20h15) a 2.ª jornada da Liga Betclic. O treinador leonino admitiu que Morten Hjulmand estava na mira há algum tempo, que tem "características diferentes" e que será chamado para o duelo com os gansos. Destacando as renovações de Pote, Nuno Santos e Gonçalo Inácio, Amorim abordou também uma possível dupla entre Gyökeres e Paulinho. Leia em baixo tudo o que disse o timoneiro verde e branco.

O que espera do Casa Pia? Hjulmand e renovações?

"O Casa Pia é uma equipa muito bem trabalhado com processos de há algum tempo, com um excelente treinador que transmitiu estabilidade à equipa. Acreditam muito no processo e por isso é que sofrem poucos golos. Olhamos para o jogo com Farense e percebemos que consegue controlar muito bem os momentos, não estão nada ansiosos. Temos de controlar as transições, tivemos problemas no ano passado com isso e no jogo anterior. Prevejo um jogo muito difícil, mas estamos preparados. Estudamos todos os motivados ao pormenor para estarmos preparados.

Hjulmand tem características diferentes dos nossos médios, complementa bem os outros médios. É mais um para ajudar numa época longa. Cada um com características diferentes, mas com qualidade.

Renovações de Pote, Nuno Santos e Inácio? Tanto se falava que iam sair e estão de pedra e cal no Sporting, gostam de estar cá. O ambiente é muito bom. Temos dado preferência à renovação dos jogadores que são importantes para nós. O treinador não podia estar mais satisfeito e agora têm de continuar a trabalhar para continuarem a ser opção."



Falou em apatia no jogo com Vizela, Hjulmand é peça para combater essa apatia com perfil mais guerreiro no meio-campo? Renovações são sinal para o mercado e jogada para acabar com ansiedade sobre o futuro?



"São coisas completamente diferentes, a ansiedade do mercado e querermos manter os melhores jogadores e isto é um bom sinal para o clube. Falei em apatia, deixamos correr um bocado o jogo, mas depois e ver o jgoo com mais calma. Fica essa ideia com os golos do Vizela. Foi o jogo, desde que cá estamos, em que tivemos mais toques dentro da área, mas não se notou porque não tivemos a qualidade que devíamos. Mesmo com o Vizela a dividir o jogo, não esteve por cima do Sporting. Tivemos mais oportunidades. Sofremos golos que não podemos sofrer. Morten [Hjulmand] não vai ajudar nesse aspeto, foi uma situação global, porque foi a equipa toda. O que nos vai dar é um jogador que tem carateristicas que gosta de controlar o jogo de forma diferente do Morita e do Dani, por isso e que o contratamos. Ajuda a tornar a equipa mais completa em todos os momentos do jogo. A ansiedade do primeiro jogo da Liga, como estava a correr tudo bem, relaxaram um pouco mais. Os reforços e as renovações não vão ajudar nesse aspeto, o que vai ajudar é que temos de estar concentrados do primeiro ao último minuto. Percebemos o aviso e vamos fazer melhor agora."



Hjulmand está preparado para ser titular? Bragança apto?



"Sim, esta preparado para ser opção. Foi convocado, mas terão de esperar para ver se será titular. Dani não está apto para este jogo, tem problema nas costelas e é bastante doloroso."





"São situações diferentes e personalidades diferentes. Pote gosta de brincar e foi isso que fez. Jogadores têm contacto direto com os adeptos, é muito diferente do meu tempo. Pote já sabe como as coisas são, para o lado bom e mau. Foi apenas uma brincadeira do Pote, é seguir em frente e se marcar um golo no próximo jogo tudo ficara bem.""Isto é que deve ser a normalidade do Sporting. Passou por um tempo difícil, toda a gente sabe que houve alguma divisão entre adeptos nos últimos tempos. Estamos a juntar todos. As vitórias da equipa principal são o maior combustível para a união de um clube. Apesar da época passada, olhamos para um clube com rumo, que está bem nas modalidades e está a crescer na academia, etc. Sportinguistas estão a ver um caminho, conseguem perceber que temos de estar todos juntos. Assobios são normais em todos os clubes do mundo quando se esta a ganhar 2-0 e se luta por algo importante. Importante é perceber que estamos no bom caminho e somos o maior combustível dessa onda. O principal são os adeptos. O que sinto, e se não não estaria aqui, é um apoio muito grande dos adeptos.""Faremos esse resumo no fim do mercado, ainda não sei ao certo o que se vai passar. Todas as hipóteses estão em aberto e faremos esse rescaldo no fim do mercado.""É mais um jogador para ajudar, se vai jogar no campeonato ou nas taças vamos fazer essa leitura jogo a jogo. Mostrou no ano passado que corresponde com qualidade, já é internacional A pelo Uruguai e estamos bem servidos nessa posição.""Amanhã vamos ver qual será o onze. É deixar o Paulinho um bocado na sombra que vai correr bem. Eles complementam-se bem, ainda por cima um é pé direito e o outro pé esquerdo. Podemos variar, jogar os dois em conjunto ou de cada vez. Paulinho não sendo tão alto é melhor de cabeça, Gyökeres é melhor na profundidade. Paulinho joga bem no apoio e faz um trabalho de pressão diferente do Gyökeres, que é mais de pressionar um homem, Paulinho entende o jogo em todos os momentos. Fez um golo à avançado e a cabeça é muito importante. Já falámos várias vezes que o Paulinho com baliza aberta não conseguia fazer golo e um golo muito complicado, onde bola mal bateu no chão, estava preparado para fazer golo à ponta de lança. Entrou bem e agora é continuar. Não digo amanhã, mas no futuro poderão jogar os dois. O campeonato vai ser bastante difícil. Já vimos que o início tem muita importância, mas não há jogos grandes. Não vi os jogos dos rivais, mas vi os resultados. Não esquecer que a 1.ª jornada é muito complicada, há muita ansiedade. Até senti isso na nossa equipa, mesmo a ganhar por 2-0. O relaxamento pode ter a ver com isso. Prevejo campeonato muito duro, é importante não perder pontos no início e é isso que vamos tentar fazer amanhã".