Transmissão em direto da conferência de Rúben Amorim

Rúben Amorim faz, a partir das 17h15, a conferência de imprensa de antevisão ao Young Boys-Sporting, referente à 1.ª mão do playoff da Liga Europa e marcado para amanhã (17h45). Primeiro, falou Hjulmand.





À Sport TV+

Gestão de Coates e o sintético: "Temos de fazer a gestão, tentamos precaver. Falando do Coates, tem a ver com as características dele e não quero que ele faça os jogos todos. E depois com o sintético, o impacto pode ser diferente. Não sabendo o que acontecerá se ele jogar aqui, vamos fazendo esse estudo mas sempre a pensar em vencer. Temos outros jogadores que irão ocupar a posição do Coates e preparados".



Conseguiu treinar em sintético na Academia? "Não tivemos tempo porque jogámos há pouco tempo. Não vamos fazer trabalho tático aqui. Perdemos isso para adaptar os jogadores. Nos outros campos eles já estão habituados ao ambiente e hoje quisemos que eles sentissem o relvado. Mas não será desculpa para nada, amanhã estarão preparados".



Uma equipa de que vem da Champions. Isso é bom para o Sporting? Eles têm mais responsabilidade? "Isso não existe, às vezes temos obrigações de ganhar às melhores equipas. Quando olhamos para o campeonato suíço, as pessoas não conhecem bem o Young Boys mas nós sim. Para os sportinguistas somos sempre favoritos, principalmente não sendo uma equipa das 5 ligas. Mas em casa ganham quase sempre, perdeu com o City mas foi difícil para o City. Temos de entrar no máximo para ganhar. Em Portugal veem sempre o Sporting como favorito".



Espera um jogo em casa pelo apoio dos adeptos? "É difícil pois o público aqui adere em força em jogos europeus. Mas em Portugal já temos dificuldades em perceber se jogamos em casa ou fora, pois os sportinguistas têm comprar os bilhetes bem cedo e apoiam. Esperamos fazer um bom jogo e deixar os portugueses orgulhosos"



