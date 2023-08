Adeptos do Sporting 'invadem' redes sociais de Fresneda e pedem ajuda... a Porro

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Iván Fresneda Corraliza (@ivaanfresneda)

Iván Fresneda, lateral direito do Valladolid, tornou-se nas últimas horas no principal alvo do Sporting , depois do Nápoles se ter mostrado irredutível por Zanoli . Ora, nas redes sociais, foram vários os adeptos dos leões que 'invadiram' o perfil do jovem de 18 anos, incentivando-o a rumar a Alvalade e pedindo ajuda... a Pedro Porro."Vem para o Sporting!", "quantas assistências consegues dar para Gyökeres" ou "Porro, ajuda aí", são alguns dos comentários que se podem ler na mais recente publicação de Fresneda, onde este aparece equipado com as cores da seleção espanhola.Já os pedidos de ajuda a Porro... são compreensíveis. É que além de partilharem a mesma nacionalidade, o antigo lateral do Sporting também representou o Valladolid por empréstimo do Manchester City em 2019/20. De resto, ambos atuam na lateral direita.Fresneda, refira-se, está avaliado em 15 milhões de euros e tem vários clubes interessados no seu concurso, como Arsenal, Barcelona ou Real Madrid. O internacional sub-19 pela Roja tem contrato válido até 2025 e na última temporada fez 24 jogos oficiais pelo emblema 'pucela'.