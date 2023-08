Amorim diz que Paulinho e Gyökeres se "complementam bem" e admite: «No futuro poderão jogar juntos»

Rúben Amorim abordou esta quinta-feira a possibilidade de lançar Gyökeres e Paulinho ao mesmo tempo em campo, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Casa Pia , agendado amanhã às 20h15. O treinador dos leões realçou ainda as principais caraterísticas dos dois jogadores, aos quais deixou elogios."Amanhã vamos ver qual será o onze. É deixar o Paulinho um bocado na sombra que vai correr bem. Eles complementam-se bem, ainda por cima um é pé direito e o outro pé esquerdo. Podemos variar, jogar com os dois em conjunto ou um de cada vez. Não sendo tão alto - penso eu - Paulinho é melhor de cabeça, Gyökeres é melhor na profundidade. Paulinho joga bem no apoio e faz um trabalho de pressão diferente do Gyökeres, que é mais de pressionar um homem. Paulinho entende o jogo em todos os momentos. Fez um golo à avançado e a cabeça é muito importante. Já falámos várias vezes que o Paulinho com baliza aberta não conseguia fazer golo e num golo muito complicado, onde bola mal bateu no chão, estava preparado para fazer golo à ponta de lança. Entrou bem e agora é continuar. Não digo amanhã, mas no futuro poderão jogar os dois", garantiu o técnico leonino, que foi ainda questionado sobre os resultados de FC Porto e Benfica na jornada inaugural da Liga Betclic."O campeonato vai ser bastante difícil. Já vimos que o início tem muita importância, mas não há jogos grandes. Não vi os jogos dos rivais, mas vi os resultados. Não esquecer que a 1.ª jornada é muito complicada, há muita ansiedade. Até senti isso na nossa equipa, mesmo a ganhar por 2-0. O relaxamento pode ter a ver com isso. Prevejo campeonato muito duro, é importante não perder pontos no início e é isso que vamos tentar fazer amanhã", afirmou.