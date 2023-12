Amorim e a cobiça a Gyökeres: «Os jogadores do nosso campeonato estão preparados para as melhores ligas do mundo»

Acumulam-se os interessados em Gyökeres: depois dos espanhóis do Sevilha, dos alemães do Dortmund e dos ingleses do Arsenal, o 'The Guardian' avançou esta semana que o Chelsea também colocou o avançado, de 25 anos, na lista de alvos, uma cobiça que não tira o sono a Rúben Amorim."Gyökeres tem a cláusula de rescisão, foi dito que em janeiro só sairia pela cláusula. Mas é normal que os clubes estejam atentos aos clubes em Portugal, sabem que os jogadores do nosso campeonato estão preparados para as melhores ligas do Mundo. Em relação aos reforços, teremos tempo para pensar nisso, mas não serão 'reforçados' os jogadores que vão para as competições porque é só um mês. São jogadores para agora mas para o futuro. Temos esse problema de as competições serem agora, mas temos de pensar também no futuro. O que poderá é haver um acerto a pensar no presente e no futuro", afirmou esta quarta-feira em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da Liga Europa com o Sturm Graz agendado para amanhã em Alvalade.E haverá já substituto para o sueco caso se verifique mesmo a saída? "Não pensamos nisso. Temos vindo a perder jogadores que eu acharia que seria difícil. Matheus, Porro... Não perco horas sono nesse aspeto, perdia antigamente porque havia a ideia que tínhamos de vender, agora não, agora têm de pagar a cláusula. Se ele saísse jogaríamos de outra forma. Mas não me preocupa. Sabemos que ele teve tanto impacto, é muito forte fisicamente, a carregar a bola, mas tem muitas coisas a melhorar. Não temos nenhum substituto", concluiu.