O 'trabalhinho a fazer', a cobiça a Gyökeres e as 'únicas contas' para o jogo com o FC Porto: tudo o que disse Amorim

Rúben Amorim e Paulinho fizeram esta quarta-feira a antevisão ao jogo com o Sturm Graz, encontro da derradeira jornada da fase de grupos da Liga Europa agendado para amanhã às 20 horas, em Alvalade."Jogar num clube grande tem muitas coisas boas, mas não há dias de folga, estamos sempre a ser julgados pelo último jogo. Eles sabem que eu, de um dia para outro, mudo de opinião porque um treinou muito bem, que diria num jogo? Temos um jogo para fazer e muito para melhorar, a capacidade defensiva, a pressão, capacidade de jogar entre as linhas, de entender os momentos do jogo... Temos tanto a melhorar que temos de aproveitar ao máximo este jogo. Depois teremos tempo para preparar os outros"."Não vou entrar por aí, não falo de arbitragem, falo dos jogos, às vezes mais acaloradamente no fim dos encontros. Não vou comentar as palavras do presidente"."O Gyökeres tem a cláusula de rescisão, foi dito que em janeiro só sairia pela cláusula. Mas é normal que os clubes estejam atentos aos clubes em Portugal, sabem que os jogadores do nosso campeonato estão preparados para as melhores ligas do Mundo. Em relação aos reforços, teremos tempo para pensar nisso, mas não serão 'reforçados' os jogadores que vão para as competições porque é só um mês. São jogadores para agora mas para o futuro. Temos esse problema de as competições serem agora, mas temos de pensar também no futuro. O que poderá é haver um acerto a pensar no presente e no futuro"."Já aconteceu no passado. Há equipas com orçamentos maiores, argumentos maiores, mas já mostrámos que somos capazes de nos batermos com as melhores equipas do Mundo. Vai ser cada vez mais difícil, mas é possível. Quanto maior o número de equipas, maior a probabilidade. É preciso sorte no sorteio, nas lesões... Vamos ver. Que ganhe alguma, que seja o Sporting. Há equipas de outros campeonatos maiores com outra responsabilidade, mas os nossos adeptos em Portugal querem que se chegue às finais. Qualquer uma das equipas pode chegar à final e ganhar"."Não pensamos nisso. Temos vindo a perder jogadores que eu acharia que seria difícil. Matheus, Porro, Viktor... Não perco horas sono nesse aspeto, perdia antigamente porque havia a ideia que tínhamos de vender, agora não, agora têm de pagar a cláusula. Se ele saísse jogaríamos de outra forma. Mas não me preocupa. Sabemos que ele teve tanto impacto, é muito forte fisicamente, a carregar a bola, mas tem muitas coisas a melhorar. Não temos nenhum substituto"."Falo com alguém, quando entro no balneário, mas aqui não o faço porque sei que não vai mudar nada. Prefiro não falar e não entrar nesse jogo porque assim mantenho-me mais saudável. Fico revoltado como os outros mas aguento-me. Há certas linhas vermelhas que estabeleci para mim. No meu país não vou contribuir para a confusão. Os meus jogadores ficam revoltados comigo quando não os defendo, mas prefiro não arranjar desculpas. Não vou entrar na confusão, vou tentar fazer de forma diferente, fazer o meu trabalhinho. O presidente tem uma tarefa diferente da minha, o meu trabalho é apresentar resultados dentro do campo. Temos de estar no máximo todas as semanas, em Guimnarães no máximo teríamos ganho o jogo. Às vezes, a arbitragem tem influência, mas não vou falar nisso"."Geny não está apto, está fora. O Dani está de volta. St Juste continua igual"."Tínhamos a obrigação de seguir em frente, pela grandeza do clube e pelo plantel que temos. Queríamos o primeiro lugar, não conseguimos mas passámos. Era a obrigação mínima. Estamos à espera de um adversário muito pressionante, vai querer ganhar o jogo. Tem jogadores fortes fisicamente, muito rápidos na frente, acho que vai ser diferente da primeira mão. Vão pressionar até à nossa baliza e temos de ter a capacidade de sair a jogar. Teremos de ter respostas diferentes. Mas poderemos ter mais espaços entre linhas, nas costas... Acho que será diferente"."Todos os jogadores são inteligentes e fazem contas. O tempo entre os dois jogos dá para os recuperar. Todos os jogadores que forem titulares e estiverem no banco amanhã vão estar aptos para jogar com o FC Porto porque temos quatro dias. Há jogadores que vão jogar menos, outros precisam de mais tempo... Nenhum pode dizer que por jogar amanhã não jogará na segunda-feira. Toda a avaliação vai ser feita. Jogar os 90 minutos agora não quer dizer que não possam jogar na segunda-feira. Eles sabem o que fiz ao longo de três anos, eles sabem com o que contam. Temos de ganhar, jogar bem, só dessa maneira estarão aptos para jogar com o FC Porto. Há jogadores que sei que, fazendo um jogo no fim de semana, jogando na quinta-feira, no terceiro jogo da semana vão sofrer e essas são as únicas contas que eu fiz".-------------------------------------------------"Temos a oportunidade de ver coisas novas, igualar em termos competitivos todo o plantel e vamos fazer algumas alturações. Mas há sempre o prestígio, queremos uma equipa equilibrada e o objetivo é ganhar o jogo. Vamos apresentar uma equipa forte mas com alterações, para igualar o ritmo de todos para o que aí vem.""Não vai haver nenhuma novidade nesse aspeto. A semana é muito longa, o nosso foco é este jogo, vamos ter em atenção uma ou outra coisa programada em termos de tempo, mas vamos aproveitar cada minuto para tornar a equipa melhor. Não vai haver grande novidade em temos de jogadores da formação.""Pode-se fazer essa avaliação, às vezes os jogadores fazerem muitos jogos seguidos, mas também é prejudicial não jogarem. O Paulinho não tem feito tantos minutos quanto devia, poderá ser uma opção para este jogo. Há jogadores que não jogam, não porque não mereçam, mas porque o treinador tem outras opções.""Não penso nessas hipótese. O foco tem de estar neste jogo, jogamos em casa, queremos a sensação da vitória. É aproveitar cada minuto e depois aproveitar o próximo jogo. Eles têm de estar bem neste jogo. Se os treinos interessam, imaginem os jogos... Os jogadores vão estar focados no jogo."