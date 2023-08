Amorim: «Paulinho precisava de ouvir que era o melhor avançado português. Agora precisa de ouvir o contrário»

Paulinho voltou a ser decisivo pelo Sporting, tendo marcado o golo do triunfo frente ao Famalicão por 1-0. Foi o quarto golo do avançado em três jogos na Liga Betclic, motivo pelo qual se mostrou confiante em integrar a convocatória de Portugal para os dois próximos jogos de qualificação para o Euro'2024. Questionado sobre uma eventual chamada do avançado à Seleção Nacional, Rúben Amorim foi taxativo e explicou ainda por que, neste momento, não considera Paulinho o melhor avançado português."É uma escolha muito difícil do selecionador. Eu queria que fossem todos [convocados], mas depois também não queria porque deixam de treinar comigo. Paulinho não é o melhor avançado português. Na altura em que eu o disse, ele precisava de ouvir isso. Hoje precisa de ouvir o contrário. Poderá ser o melhor português, mas tem que melhorar algumas coisas, tem que fazer mais golos. Portanto neste momento não é, poderá ser o melhor português", sustentou o técnico do Sporting, na conferência de imprensa que se seguiu à vitória (1-0) diante do Famalicão.Ainda sobre a convocatória de Roberto Martínez, agendada para sexta-feira, Amorim voltou a reforçar a ideia de que é uma tarefa muito difícil. "Os jogadores do Sporting têm capacidade e merecem jogar pela seleção. É muito difícil fazer o trabalho do treinador e, se olharem para a lista, é muito difícil tirar um jogador para colocar outro. Há muitos jogadores do Sporting que merecem estar na seleção. Podem estar ou não, dependendo das caraterísticas do jogo", afirmou.