Amorim revela que Edwards viaja para Itália mas avisa: «Ainda está um bocadinho combalido»

Assim ficou o carro de Edwards após aparatoso acidente de viação



Assim ficou o carro de Edwards após aparatoso acidente de viação

Rúben Amorim comentou à Sport TV o aparatoso acidente que envolveu o inglês Edwards na manhã desta quarta-feira, garantindo que vai levar o extremo para Bérgamo, mas avançado com uma série de limitações que o deixam longe de ser utilizado no jogo da 5ª jornada da Liga Europa, contra a Atalanta."Ainda não sabemos se vai estar disponível para o jogo; vai viajar connosco, hoje não treinou, por motivos óbvios... Parece bem fisicamente, mas ainda está um bocadinho combalido. Falámos com o doutor, por precaução não treinou e só amanhã é que vão aparecer aquelas dores [consequências do acidente]. Mas nós temos um jogo para preparar, se não estiver o Marcus, estará outro", afiançou o treinador dos leões.