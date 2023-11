Amorim: «Se imaginassem os jogadores que já vi e pensei 'talvez não seja bem isto' e depois o que eles dão...»

Gyökeres foi observado em mais de 30 partidas pela estrutura do Benfica quando ainda representava os ingleses do Coventry e os relatórios elaborados pelo scout foram bastante positivos, tal como Record avança este sábado . Facto é que os encarnados não asseguraram a contratação do internacional sueco que acabou por rumar ao Sporting. Confrontado com s situação na conferência de lançamento do dérbi de amanhã (20H30), Rúben Amorim não se poupou na resposta."Parece que nós só o conseguimos porque o Benfica não o quis e isso transmite uma ideia errada. Se vocês imaginassem os jogadores que já vi no scouting e pensei 'talvez não seja bem isto' e depois o que eles dão... [risos] Ficaria bastante envergonhado e vocês pensariam que eu não percebia nada do assunto. Isso pode acontecer. Não acertamos sempre nem o que está à frente dos olhos dos outros. São coisas normais. Fico feliz pelo Gyökeres estar no Sporting. Temos falhado em alguns, mas temos acertado em muitos", afirmou.