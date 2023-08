Ator Carlos Cunha sentiu-se mal durante o Sporting-Famalicão e deixou Alvalade em cadeira de rodas

O ator Carlos Cunha sentiu-se mal nos derradeiros minutos do Sporting-Famalicão e chegou mesmo a ter de receber assistência do INEM em pleno Estádio de Alvalade, onde marcou presença para assistir à partida que terminou com a vitória dos leões, por 1-0. Segundoapurou, o conhecido adepto verde e branco deixou o recinto numa cadeira de rodas dado o seu estado de saúde naquele momento.Na conferência de imprensa, Rúben Amorim foi questionado sobre esta situação - sem que tenha sido revelada a identidade do adepto - mas o treinador admitiu que não estava a par do assunto, recordando que, desta feita, e ao contrário do que aconteceu em Rio Maior no jogo com o Casa Pia, a partida não teve de ser interrompida para prestar assistência a um adepto ( no caso Silvino Sequeira ) que se sentira indisposto.