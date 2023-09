Camisola de Cristiano Ronaldo já rendeu 2,2 milhões aos cofres do Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em apenas 40 dias de vendas, a camisola que partilha a marca CR7 já superou o melhor registo de sempre de qualquer outro equipamento do Sporting… numa época completa!Segundo os dados a queteve acesso, nesta altura, representa nada menos do que 64% do volume de vendas de camisolas e corresponde, por si só, a 42% da faturação efetuada desde o início da época 2023/24. Ora, considerando que o total de vendas de merchandising já passou os 5,2 milhões de euros de 2018/19 e usando esse valor como referência, isto quer dizer que, só a camisola CR7, já rendeu mais de 2,2 milhões de euros aos cofres da SAD.Leia a notícia completa AQUI