Carlos Xavier: «Ronaldo já não tem o sonho ou desejo de representar um clube grande da Europa»

Carlos Xavier concorda com Ronaldo: «Liga saudita pode vir a ser a melhor do mundo em termos de nomes» Ex-médio do Sporting tem, no entanto, dúvidas quanto à competitividade desse campeonato no futuro quando comparado ao inglês





• Foto: Reuters