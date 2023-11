Carvalhal aponta Gonçalo Inácio a outros voos: «É muito difícil encontrar alguém no futebol com o perfil dele»

Carlos Carvalhal concedeu uma entrevista ao 'AS' onde, além de ter feito a antevisão ao Real Madrid-Sp. Braga desta noite (20h), aproveitou para deixar muitos elogios a Gonçalo Inácio, central do Sporting que nos últimos dias tem sido associado pela mesma fonte aos merengues "É um central que também pode jogar no meio-campo e fá-lo muito bem. O seu ponto forte é a capacidade técnica. É muito bom a fazer passes longos, curtos, por dentro, por fora. É canhoto. É um jogador inteligente e que, além disso, é muito bom de cabeça tanto na defesa como no ataque. De resto, já marcou vários golos. Joga na Seleção Portuguesa e isso já é uma garantia. É um central de grande qualidade, muito completo. Dá-se bem a defender e a atacar, antecipa-se bem, lê bem o jogo e tem a capacidade para decidir bem em campo", começou por referir Carvalhal.Atualmente sem clube depois de ter deixado o Celta de Vigo no verão, o técnico de 57 anos assegurou ainda que "não há muitos jogadores como Gonçalo Inácio" e, quando questionado se o jovem português era semelhante a Gvardiol, deu a sua opinião. "É uma pergunta muito difícil porque não há muitos jogadores como ele. Canhoto e com uma capacidade técnica tão alta, não me ocorre ninguém que seja parecido. Gvardiol? Não, é diferente. Gvardiol é mais físico, Inácio mais técnico. Também sabe defender muito bem, mas é um jogador muito limpo na saída de bola. Sinceramente, é muito difícil encontrar alguém no futebol atual com esse perfil. Não é um jogador de contacto como Rüdiger. Sabe fazê-lo, mas é muito mais subtil", justificou, antes de frisar que o internacional português tem capacidade para jogar nos merengues."Pela capacidade técnica que tem, sim. É um jovem que joga muito bem e que tem um toque de bola muito bom com o pé esquerdo, é esse o diferencial dele", acrescentou.Em antevisão ao Real Madrid-Sp. Braga, Carvalhal sublinhou que os guerreiros vão ao Santiago Bernabéu "sem medo". "Têm jogadores muito experientes. O plantel do Sp. Braga pode ter tanta experiência profissional como o próprio Real Madrid. Em Portugal também jogam diante de 50 mil e 60 mil adeptos por vezes. Não vão ter medo, isso não vai acontecer", rematou.