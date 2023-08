Chermiti agradece a Rúben Amorim: «Deu-me a oportunidade de mostrar quem sou»

Youssef Chermiti deixou, numa extensa entrevista à Sporting TV no adeus aos leões, muitos elogios a Rúben Amorim, agradecendo a oportunidade que o treinador que o lançou na equipa principal dos verde e brancos lhe deu de se mostrar aos adeptos. O jovem, refira-se, foi esta sexta-feira oficializado no Everton "O mister já tinha falado comigo algumas vezes nos treinos, dizia que na equipa dele quem não corresse não jogava. Havia vezes em que eu às vezes não gostava muito de correr, mas depois dei o clique. Comecei a trabalhar muito para a equipa e a correr muito tempo em alta intensidade. Acho que isso foi uma das grandes capacidades que consegui obter. Claro que vai ser um mister que vai marcar a minha vida, deu-me a oportunidade de mostrar às pessoas quem sou. Serei sempre muito grato. É um treinador que sabe ter uma relação com os jogadores fora do campo. Dentro do campo quer sempre o melhor de ti. É exigente", começou por elogiar, antes de abordar a sua relação com alguns jogadores que o acompanharam ao longo da formação."É muito bom. Entrei um ano mais cedo com o Mateus [Fernandes] e ele ficou o meu colega de quarto. Eu, o Dário [Essugo]... Temos uma relação quase de irmãos. A nossa relação sempre foi muito boa. Há pessoas aqui da Academia que serão sempre irmãos para a vida. Uns chegam primeiro, outros depois. O Mateus esteve lá em cima primeiro, depois foi o Dário, depois eu. Agora estamos cá os três. Eu vou rumar para outros caminhos, mas a amizade vai ficar. Do que vou sentir mais saudades? Dos companheiros, dos amigos. Vão marcar-me para sempre", rematou.