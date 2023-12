Coates agradece homenagem do Sporting: «É um orgulho defender este clube e esta camisola»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sebastian Coates (@sebastiancoates16)

Coates usou as redes sociais para agradecer a homenagem que recebeu no jogo com o Gil Vicente , que terminou com a vitória dos leões por 3-1, um resultado que permitiu à equipa assegurar a liderança isolada no campeonato. "Vitória importante em casa!! Obrigado a todos pela homenagem!! Obrigado a todos meus companheiros, treinadores, staff que tive desde que cheguei e que sempre me ajudaram !! A todos os adeptos que sempre me apoiaram! É um orgulho vestir esta camisola e defender este grande clube!!", partilhou o capitão do Sporting, no Instagram.No jogo frente à formação minhota, o capitão cumpriu o 344º jogo ao serviço do clube de Alvalade, uma marca que lhe permitiu ultrapassar Polga como o estrangeiro com mais jogos . Recorde-se que jogador foi homenageado em pleno relvado pelos adeptos e, tal como os restantes companheiros de equipa, entrou em campo com uma camisola onde constava a sua assinatura. O único momento negativo da noite foi mesmo o quinto amarelo que o vai afastar no jogo com o V. Guimarães, no sábado.