Conselho de Disciplina instaura processos disciplinares a Neto e Essugo

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou processos disciplinares a Neto e Essugo, bem como a dois funcionários do V. Guimarães, devido a um, a 9 de dezembro de 2023.Em comunicado, o CD anunciou a "instauração de processo disciplinar a Arnaldo da Silva, a Ricardo José Ferreirinha de Matos, a Dário Cassia Luís Essugo e a Luís Carlos Novo Neto, por deliberação da Secção Profissional, de 06 de fevereiro de 2024, tendo por objeto factos ocorridos em jogo a contar para a Liga Portugal BETCLIC, na sequência da convolação do processo de inquérito n.º 17 – 2023/2024, instauradoem 14.12.2023, tramitado na Comissão de Instrutores da LPFP, e concluído por esta em 26.01.2024"., o processo de inquérito em causa visou um incidente na reta final da partida, altura em que se gerou uma confusão junto à linha lateral entre Neto e um apanha-bolas da equipa da casa, por este ter retardado o reinício do jogo. Posteriormente, acabou por envolver outros jogadores dos leões - Essugo, entretanto emprestado ao Chaves, foi identificado - e também elementos afetos aos vimaranenses.O processo, refira-se, foi enviado à Comissão de Instrutores da Liga na passada quinta-feira.