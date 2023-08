Deco contrariado com decisão do Barça em descartar Fresneda e o Sporting... esfrega as mãos

O Sporting está ativamente a trabalhar para concretizar a contratação de Fresneda, o que obriga a um jogo de paciência, não só pelo elevado custo do lateral direito de 18 anos, mas também pela concorrência que há que tirar da frente e o sonho do jogador em rumar... à Premier League. Nas últimas horas surgiram boas notícias para os leões, dada a saída de cena do Barcelona, o que nem por isso agradou... a Deco.De acordo com o 'Sport', o antigo jogador do FC Porto e internacional português, que é hoje diretor desportivo dos blaugrana, acredita que o Barça está a "cometer um erro" ao não ter avançado para a contratação do alvo do Sporting. Como noticiámos em tempo oportuno, Fresneda integrava há muito a lista de jogadores referenciados para o reforço da lateral direita culé, mas acabou por ser preterido em detrimento de João Cancelo, que nas próximas horas deve ser oficializado como reforço para 2023/24, por empréstimo do Manchester City - também o argentino Juan Foyth, do Villarreal, estaria acima de Fresneda na lista.Seja como for, assegura a mesma fonte que Deco pediu ao jogador do Valladolid para esperar pela resposta do Barcelona até ao último sábado antes de definir o futuro. Em última instância, prevaleceu a escolha do técnico do Barça, Xavi, que apontou na direção de Cancelo, não obstante ser um jogador que chegará cedido, e não em definitivo. Por esse motivo, Deco decidiu "libertar" Fresneda, não sem antes ter feito saber à administração que não seria essa a sua preferência.Com o Barça (aparentemente) descartado, sobe a confiança do Sporting, que está há praticamente uma semana a negociá-lo -. O diretor de futebol dos leões, Hugo Viana, encarrega-se das conversas com o representante do jogador Fali Ramadani. Não obstante o já referido sonho por Inglaterra, país de onde recebeu já algumas sondagens, como a do West Ham, e de onde também se veicula o interesse do Chelsea para depois o emprestar, Fresneda continua a manter o Sporting em jogo, ciente de que em Portugal poderia ter maior preponderância.O negócio obrigará, sempre, um investimento avultado, uma vez que o Valladolid coloca a fasquia a um 'bolo' de 15 milhões de euros, isto é já com objetivos incluídos. Por outro lado, a cláusula de rescisão do internacional espanhol sub-19 baixou para 20 milhões de euros, consequência de os blanquivoleta terem sido despromovidos.