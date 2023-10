Diego Capel recorda passagem pelo Sporting com saudade: «Fizeram-me sentir em casa»

Diego Capel colocou um ponto final na carreira há cerca de uma semana , aos 35 anos, e esta segunda-feira, em entrevista ao jornal 'AS', recordou a passagem pelo Sporting entre 2011 e 2015, "uma das etapas mais bonitas" que viveu."Foi uma das etapas mais bonitas que vivi. Vais sempre com aquela incerteza de não saberes o que vais encontrar ao sair de casa, do teu país, para ires para uma equipa nova. Era a minha primeira experiência fora de Espanha. Falaram-me muito bem do Sporting e da formação de extremos que tinha [Figo, Cristiano Ronaldo, Nani]. Sabia que podia ser uma oportunidade muito bonita. Ganhei o carinho dos adeptos enquanto lá estive. Ainda hoje recebo mensagens de carinho de sportinguistas, mesmo quando me retirei do futebol. Fizeram-me sentir em casa e muito valorizado", explicou o espanhol.Refira-se que ao serviço do Sporting, Diego Capel conquistou uma Taça de Portugal em 2015.