Diomande já está em Lisboa e reforça o Sporting na sexta-feira

Diomande já está em Lisboa, apurou, e será reintegrado no Sporting quando a equipa regressar de Berna, na Suíça, onde esta quinta-feira, às 17h45, vai defrontar o Young Boys, na 1ª mão do playoff da Liga Europa.O central de 20 anos esteve praticamente um mês e meio fora de Portugal, em representação da Costa do Marfim, na Taça das Nações Africanas (CAN). Apesar de ter tido pouco tempo de jogo - foi pela última vez opção a 18 de janeiro - volta a Lisboa com a medalha de campeão, depois de a sua seleção ter derrotado, na final, a Nigéria.Deste modo, Diomande reentra nas opções de Rúben Amorim no regresso da equipa ao trabalho na Academia, durante a tarde de sexta-feira., poderá, assim, ser opção para o embate com o Moreirense, na segunda-feira.