Eduardo Henrique despede-se do Sporting: «Uma honra ter vestido esta camisola»

Eduardo Henrique colocou um ponto final na ligação de quatro anos ao Sporting. Depois de ter rescindido com o clube de Alvalade -- o médio, de 28 anos, recorreu às redes sociais para agradecer aos verdes e brancos."Hoje despeço-me do Sporting, foi uma honra ter vestido esta camisola, agradeço ao clube e aos adeptos, os funcionários obrigado por tudo", escreveu o brasileiro e antigo camisola 5 dos leões.Eduardo Henrique foi contratado por 3 milhões de euros ao Internacional de Porto Alegre, em 2019, após empréstimo ao B SAD. Assinou por 5 épocas, tendo participado em apenas 22 jogos, antes de ser emprestado ao Crotone, de Itália, e ao Al Raed, da Arábia Saudita, onde fez o seu último encontro oficial, a 27 de junho de 2022, acabando depois na equipa B do Sporting, sem competição. Estava, desde o verão, a trabalhar à parte na Academia. Agora como jogador livre, encontra-se a avaliar algumas sondagens provenientes da Ásia.