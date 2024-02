Efeito 'Liga Europa' no Sporting: bilhetes para o dérbi na Taça deixam de estar à venda

A possibilidade de existir uma recalendarização para o Sporting nesta temporada teve logo impacto na venda de bilhetes para o próximo jogo em casa dos leões frente ao Benfica. Os verdes e brancos recebem as águias a 29 de fevereiro, no Estádio José Alvalade, em partida da 1ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, só que o jogo inclusive pode estar em risco de ser adiado derivado ao reajuste da data europeia do clube de Alvalade para 5 de março (receção à Atalanta, na Liga Europa).Nesse sentido, o clube de Alvalade chegou a iniciar a venda para a partida contra o Benfica, de quinta-feira, com a prioridade a passar pelos detentores de Gamebox, que podiam renovar e adquirir o seu lugar para o dérbi até ontem, sendo que já a partir desta sexta-feira a venda dos ingressos passou a estar disponível também aos restantes sócios e adeptos sem lugar-anual. No entanto, pouco depois do sorteio realizado em Nyon referente aos oitavos-de-final da Liga Europa, a venda de bilhetes para o duelo da Taça com o Benfica passou a estar indisponível no site leonino, numa situação que deve estar relacionada com a dúvida em torno da realização do encontro.De resto, nesta fase o Sporting está em conversações para perceber se terá de adiar o encontro com as águias (dia 29 de fevereiro) ou a receção ao Farense no campeonato (2/3 de março), de modo a ter o tempo necessário de descanso até ao duelo europeu frente à Atalanta no dia 5 de março, numa terça-feira.