Chegou a meio da tarde a Lisboa e já está em Alvalade: Fresneda assiste ao Sporting-Famalicão

A chegada de Fresneda a Lisboa para assinar pelo Sporting A chegada de Fresneda a Lisboa para assinar pelo Sporting

A carregar o vídeo ...

As imagens da chegada de Iván Fresneda a Lisboa para reforçar o Sporting



As imagens da chegada de Iván Fresneda a Lisboa para reforçar o Sporting

Iván Fresneda, lateral-direito que vai assinar pelo Sporting, assiste este domingo ao jogo com o Famalicão nas bancadas do Estádio de Alvalade, poucas horas depois de ter chegado a Lisboa. O espanhol, de 18 anos, assiste na tribuna do recinto desportivo dos leões, entre a mãe e a namorada.Recorde-se que Fresneda aterrou pelas 17h30 no Aeródromo Municipal de Cascais , em Tires, num voo privado, proveniente de Madrid. O defesa vai agora realizar os habituais exames médicos, sendo que deverá ser oficializado até terça-feira.O jogador contratado ao Valladolid vai custar aos cofres do Sporting 9 milhões de euros fixos e mais 2 M€ em variáveis, que ficam dependentes de objetivos. O antigo clube do internacional sub-19 por Espanha reserva ainda o direito a 10% de uma futura transferência. Fresneda vai assinar por 5 épocas, até 2028, e deverá ficar protegido por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.O defesa é o terceiro reforço do Sporting neste verão, depois do avançado sueco Viktor Gyökeres (ex-Coventry) e do médio dinamarquês Morten Hjulmand (ex-Lecce). Os verdes e brancos deverão ainda apresentar um extremo até ao fecho desta janela de mercado, na próxima sexta-feira, dia 1 de setembro.