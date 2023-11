Fresneda operado ao ombro esquerdo tem paragem prolongada pela frente

O Sporting informou que Fresneda foi este sábado submetido a cirurgia para "correção de instabilidade do ombro esquerdo". Ao queconseguiu apurar, o ala direito deve ficar de fora por um período nunca inferior a três meses.As queixas do espanhol, de 19 anos, na referida zona datam já de há várias semanas, tanto que,, foi por esse motivo que não integrou a lista de convocados para o encontro com o Boavista, no Bessa. Daí para a frente, foi suplente nas partidas contra o Farense e o Estrela da Amadora. Só voltou a somar minutos (35') na receção ao Raków, na Liga Europa. No dérbi na Luz, do passado domingo, voltou a ficar de fora das escolhas de Rúben Amorim, sinal de que continuou a acusar um desconforto no ombro, o que o Sporting espera corrigir de vez com a intervenção cirúrgica.Deste modo, Fresneda junta-se a Geny Catamo na lista de baixas - este sábado, o moçambicano continuou a realizar tratamento a uma lesão no adutor direito.Lesões à parte, Rúben Amorim voltou a orientar mais um treino na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, tendo em vista a receção ao Dumiense, no próximo dia 26, referente à 4ª eliminatória da Taça de Portugal.À imagem do que sucedeu na sessão de sexta-feira, o técnico voltou a observar uma dezena de jogadores da formação: os defesas Gonçalo Esteves, Chico Lamba, Emanuel Fernandes e Pedro Bondo; os médios Alexandre Brito, Miguel Menino e Mamede; e os atacantes Rodrigo Marquês, Diogo Cabral e Vando FélixA equipa volta a trabalhar na manhã deste domingo.