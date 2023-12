Gonçalo Inácio ganha força no Real Madrid com António Silva também na lista

Sem poder contar com Alaba em princípio até ao final da temporada, o Real Madrid pondera mais do que nunca a contratação de um central. O 'As' reforça esta segunda-feira que Gonçalo Inácio é um dos nomes mais fortes mas não é o único. António Silva e Giorgio Scalvini são as outras opções.A propósito do central leonino, o jornal espanhol escreve: "Inácio é, como informámos un candidato muito estudado pelo Real Madrid. A cláusula é aceitável embora não seja propriamente barata, 60 milhões de euros, mas o Sporting fez saber que seria flexível na forma de cobrar esse valor."Recorde-se que ao ser questionado sobre o mercado, Rúben Amorim, treinador do Sporting, já por diversas vezes disse que tem indicação que só sairá algum jogador mediante o pagamento da cláusula de rescisão.David Alaba sofreu este domingo uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e não deverá voltar a jogar esta época, tendo a sua participação no Euro'2024 em risco."Após os exames realizados ao nosso jogador David Alaba, foi-lhe diagnosticada uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jogador será operado nos próximos dias", informou o Real Madrid através de um relatório médico que tornou público.