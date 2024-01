Gyökeres e a mudança para o Sporting: «Estou num nível mais elevado e numa equipa melhor»

Eleito avançado do ano para a federação sueca , Gyökeres apontou alguns fatores que o levaram a tornar-se num jogador de eleição no Sporting, após ter passado anos praticamente 'escondido' no segundo escalão do futebol sueco."Como disse estou muito contente por vencer este prémio de avançado do ano pois é uma posição onde há muitos jogadores a alinhar ao mais alto nível", afirmou o atacante, ao site da Federação Sueca de Futebol, onde explicou a sua subida de produção: "Este ano tive mais tempo de jogo e senti-me muito satisfeito por ter essa oportunidade mas, infelizmente, não fomos suficientemente bons para nos qualificarmos para o Euro que era o nosso objetivo".O jogador também falou da mudança para Alvalade, e não tem dúvidas que o Sporting também o ajudou a crescer a todos os níveis. "Tive de evoluir dentro e fora do campo pois mudei-me para um novo país com uma língua nova e onde se disputa um futebol diferente. É claro que desenvolvi um futebol mais inteligente a jogar ao mais alto nível numa equipa melhor. Automaticamente foi obrigado a jogar a um nível superior", acrescentou o atacante que voltou a agradecer o prémio: "Para mim significa muito vencer este galardão pela primeira vez. Espero que todos tenham um grande início de ano".