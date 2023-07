Gyökeres sobre a transferência para o Sporting: «Estou muito feliz por estar aqui»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gyökeres já aterrou em Lisboa e, à chegada, deixou escapar algumas palavras perante a insistência dos jornalistas. "Estou muito feliz por estar aqui", afirmou o internacional sueco, repetindo em... bom português: 'Muito feliz'. Depois, foi direito quando questionado sobre o desejo de querer marcar golos com camisola do Sporting: "Sim, claro que quero marcar".O jogador foi dirigido em seguida para a viatura do Sporting que deixou de imediato o Aeroporto Humberto Delgado. Nas próximas horas, o avançado - que implicou um investimento de 20 M€ - pode chegar aos 24 M€ por objetivos - realizará os exames médicos antes de ser oficializado como reforço dos leões.