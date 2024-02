Hjulmand: «Não estava à espera que o Sporting tivesse esta dimensão»

Cerca de meio ano depois de se mudar do Lecce para o Sporting, Hjulmand não tem dúvidas de que a tomou a decisão "certa" em vir para Alvalade. Aliás, o dinamarquês assume, até, que os primeiros meses de leão ao peito superaram as suas próprias expectativas."Não estava à espera que o Sporting tivesse esta dimensão. Quando vi o primeiro jogo surpreendeu-me a forma como o Sporting significa tanto para os adeptos em Portugal. Tem sido muito positivo. Confirmou-se que era a mudança certa para mim", sublinhou, em declarações à UEFA, na sequência doA propósito, o médio identifica diferenças entre o futebol praticado em Itália e em Portugal: "Em Itália tínhamos muitos treinos e não havia muitas folgas, um pouco como aqui. Mas sinto que aqui são mais intensos devido ao futebol mais rápido. É jogado com menos paragens e maior intensidade comparativamente ao que acontecia em Itália onde há muitas paragens e a velocidade é menor. A Serie A tem outras qualidades que outras ligas não têm, mas nestes parâmetros notei diferença desde que cheguei ao Sporting".As "boas sensações" que sentiu desde o primeiro minuto devem-se, em parte, ao papel de Rúben Amorim, a quem deixa elogios rasgados. "Todos os jogadores podem falar abertamente com ele, a porta dele está sempre aberta. Todos percebem o que ele pensa e qual a visão dele. Tornou tudo muito claro antes da minha vinda para o Sporting. É um treinador muito dedicado. E muito bom a motivar-nos para todas as partidas", sublinhou.Já em relação à concorrência de Morita, Daniel Bragança, Koindredi ou até Pote, Hjulmand está "tranquilo", até porque acredita que tem estado em bom plano. "Penso que tenho mostrado aquilo que sou enquanto jogador. Tenho que demonstrar o meu valor, fazer o meu papel e contribuir para vencermos", atirou, reforçando: "Sei que temos muitos bons jogadores e com muitos jogos é claro que é necessária rotação para ficarmos frescos e sem lesões. Em última instância, a decisão é do treinador quanto a se jogo ou não".