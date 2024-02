Hugo Viana e o reencontro com a Atalanta: «Chegamos a um momento diferente da época»

Poucas horas depois de ter sido conhecido o sorteio dos oitavos-de-final da Liga Europa, Hugo Viana, diretor de futebol do Sporting, reagiu ao emparelhamento que ditou um reencontro dos leões com a Atalanta na próxima fase da competição europeia. Em declarações aos canais do clube, Viana destacou o que prevê ser uma eliminatória interessante, recordando os duelos na fase de grupos que terminaram com triunfo bergamasco (2-1) e empate (1-1) em Bérgamo."Ditou o sorteio que jogássemos de novo com a Atalanta, uma equipa que conhecemos bem. A Atalanta também conhece bem o Sporting porque tivemos dois excelentes jogos. Apesar de diferentes, foram dois excelentes jogos que foram bastante bonitos de se ver em termos de futebol. Chegamos a um momento diferente da época. Eles vêm de uma série de vitórias e fizeram uma boa recuperação no campeonato italiano. Nós, como já disse o míster [Rúben Amorim], estamos confiantes e a jogar bem", assumiu o diretor do futebol leonino.De resto, Hugo Viana colocou já o foco no lema do "jogo a jogo", com baterias apontadas para a visita ao Rio Ave, no domingo, para o campeonato. "Mas ainda falta algum tempo para esse jogo e ainda temos jogos muito importantes antes da Atalanta e o jogo mais importante será no domingo, em Vila do Conde, que é aí que estamos focados", frisou.