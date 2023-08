Jovane está em vias de ser apresentado na Salernitana e já se despediu do Sporting

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jovane Eduardo (@jovane_eduardo)

Já em Itália em vias de ser apresentado como reforço da Salernitana , equipa treinada pelo português Paulo Sousa, Jovane aproveitou para se despedir dos adeptos do Sporting nas redes sociais, uma mensagem que motivou a reação de muitos dos seus atuais e antigos colegas."Só tenho de agradecer", partilhou o extremo, de 25 anos, na sua conta no Instagram onde também publicou uma primeira imagem a jogar com a camisola leonina, e uma segunda com o seu cacifo já vazio, na Academia. Adán. Nuno Santos, Mateus Fernandes, Daniel Bragança, Dário Essugo e Coates deixaram-lhe mensagens de incentivo, um gesto replicado por outros jogadores com quem partilhou o balneário como João Palhinha, Tiago Tomás, Bruno Tabata e Matheus Nunes.