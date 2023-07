Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Miguel Garcia elogia início de época de Esgaio: «Tem qualidade para ser titular do Sporting» 'Herói de Alkmaar' agradado com exibições do lateral-direito mas, defende, posição deve ser reforçada neste mercado





• Foto: Luis Branca