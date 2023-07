há 4 horas 16:05

Mais um jogo de preparação

Após o empate (1-1) na manhã desta terça-feira contra o Portimonense, à porta fechada, em Lagos, o Sporting volta esta noite à ação no sul do país, agora para enfrentar a Real Sociedad, numa partida de cariz particular, no Estádio do Algarve, que fecha o calendário de compromissos no estágio algarvio.