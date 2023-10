Movimento Hoje e Sempre Sporting congratula-se com desfecho da AG

O 'Movimento Hoje e Sempre Sporting' congratulou-se esta terça-feira com o desfecho da AG do Sporting de domingo, na qual foi reprovada a alteração estatutária para viabilizar o voto pela Internet.

"O Movimento Hoje e Sempre Sporting congratula-se com o desfecho da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal, realizada no último domingo, no Pavilhão João Rocha, na qual os associados reprovaram a proposta do Conselho Diretivo de alteração estatutária para viabilizar o voto pela Internet. Desde 2021, o Movimento Hoje e Sempre Sporting tem manifestado fortes reservas ao voto pela internet, bem como pugnado pela plena democracia interna e pelo reforço da participação dos associados na vida do Sporting Clube de Portugal, nomeadamente nas assembleias gerais. O Movimento Hoje e Sempre Sporting considera que a vontade dos associados é soberana e deve ser respeitada pelo actual Conselho Diretivo e restantes órgãos sociais, pelo que entendemos que qualquer iniciativa sobre este tema apenas deverá ter, eventualmente, nova oportunidade num próximo mandato", pode ler-se no comunicado assinado pelo grupo composto por sete sócios Afonso Pinto Coelho, Alexandre Guerreiro, João Trindade, Jorge Lopes, José Carlos Estorninho, Roberto Carvalho e Vítor Afonso.