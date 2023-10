AG do Sporting em direto: siga o que se passa no Pavilhão João Rocha

há 1 horas 11:54

Varandas: «Não há maior risco para o Sporting do que ter 400 ou 600 sócios a poderem decidir por mais de 140 mil»



David Cabral Santos

Frederico Varandas apelou à aprovação da proposta do voto eletrónico à distância, esta manhã, na abertura da Assembleia Geral do Sporting, que decorre no Pavilhão João Rocha. No seu discurso aos sócios, a propósito das dúvidas que têm sido colocadas sobre o processo, o presidente considerou que não há maior perigo do que continuar a deixar as decisões do clube nas mãos de uma minoria dos sócios, aqueles que residem em Lisboa ou podem deslocar-se a Alvalade em dias de AG, como hoje.