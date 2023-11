Nem Benfica, nem Moçambique: Geny Catamo sai dos convocados da seleção por lesão

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por FMF (@fmfoficialmz)

Geny Catamo saiu dos convocados de Moçambique devido a uma lesão no adutor direito -- o que vem confirmar que o ala vai parar algumas semanas, falhando por isso, no mínimo, os duelos até à paragem para as seleções, no caso com o Raków (quinta-feira) e Benfica (domingo).O esquerdino, de 22 anos, tinha sido chamado pelo selecionador dos Mambas, Chiquinho Conde, para os embates com o Botswana (16 de novembro) e Argélia (19 de novembro), ambos de qualificação para o Mundial'2026, mas dado o referido problema físico não estará apto para dar o seu contributo. Para o seu lugar foi chamado Ratifo, avançado do Pforzheim, da Alemanha.Geny, recorde-se, já não foi opção para Rúben Amorim na recente vitória diante do Estrela da Amadora (3-2), o que permitiu a Geovany Quenda, de apenas 16 anos, estrear-se nos convocados da equipa principal verde e branca.