Mistério desfeito: aí está o fato de Nuno Santos para a Gala 'The Best'



À chegada ao Eventim Apollo, que recebe a Gala 'The Best' , da FIFA, Nuno Santos falou ae não escondeu o desejo de arrecadar o Prémio Puskás, ele que é um dos três nomeados, com golo de letra marcado ao Boavista na época passada."Isto é sempre muito bom para mim e é com muito orgulho que estou aqui a representar o Sporting, mas a representar o Nuno Santos também, com este golo. Estou muito feliz e espero ganhar. Como eu já referi, estou cá para desfrutar do momento e espero ganhar", disse o português de 22 anos.