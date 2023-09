Obras em Alvalade e na Academia: SAD do Sporting fechou exercício com investimento em curso de 1,4 M€

Bandeira da direção de Frederico Varandas, reforçada no quadriénio 2022-2026, a melhoria das infraestruturas do Sporting - o José Alvalade e a Academia Cristiano Ronaldo - é ponto de destaque no Relatório e Contas que a SAD apresentou esta sexta-feira, sublinhando-se um "conjunto de investimentos considerador críticos de forma a mordenizar o seu estádio e espaço de trabalho de atletas e colaboradores" no palco onde brilha o futebol, mas também no seu quartel-general.





No ponto 11, relativo aos activos fixos tangíveis, leiam-se terrenos, edifícios ou qualquer tipo de instalações, os leões terminaram o exercício 2022/23 com investimentos em curso na ordem dos 1,4 milhões de euros (1,356 M€, detalha-se), explicando-se, antes, as áreas onde as intervenções já estão concluídas, a saber:

- Remodelação da Tribuna Presidencial Fidelidade.

- Pintura do interior do Estádio José Alvalade.

- Remodelação dos balneários da Equipa A, no Estádio José Alvalade.

- Obras de reestruturação das novas Zonas com Condições Especiais de

Acesso e Permanência de Adeptos ZCEAP’s visitante e visitado no Estádio

José Alvalade.

- Início da substituição dos torniquetes no Estádio José Alvalade, que datavam a inauguração do Estádio.

- Remodelação dos quartos da Academia Cristiano Ronaldo

- Lançamento do projecto de cobertura de rede Wi-Fi no Estádio José Alvalade, Pavilhão João Rocha e Academia Cristiano Ronaldo.

- Remodelação dos balneários da equipa técnica e atletas da Equipa A de Futebol Masculino, na Academia Cristiano Ronaldo.

- Início da remoção dos azulejos da fachada do Estádio José Alvalade.

Um projeto para terminar até final do atual mandato



A época 2023/24 está a trazer ainda mais novidades, uma vez que removidos todos os azulejos, está já a proceder-se à pintura das zonas que estavam cobertos por eles. Record testemunhou o início dessa obra, que continua a todo o vapor, como pode comprovar com uma das fotografias que ilustra esta peça.

Hoje, durante o Thinking Football Summit, o presidente Frederico Varandas abordou precisamente as melhorias futuras, no caso na Academia, em Alcochete, cuja prometa de cara nova e espaços (muito) mais amplos está prometida desde junho de 2021 - recorde aqui!