Oficial: Rodrigo Ribeiro renova com o Sporting até 2028

O Sporting anunciou esta quarta-feira a renovação de contrato de Rodrigo Ribeiro até 2028. O jovem avançado, que deverá ser emprestado ao Nottingham Forest até final da temporada com opção de compra, fica com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros."[O Sporting] É o meu clube do coração, sou sócio desde miúdo e claro que vai ser sempre a minha casa. Esta renovação é mais uma prova disso e prolongar esta ligação é sempre muito bom e espero que aconteça mais vezes", referiu o futebolista de 18 anos aos meios oficiais do clube.Refira-se que o Sporting continua a negociar o empréstimo de Rodrigo Ribeiro ao Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo. O acordo intermediado pelos empresários do avançado, a PCR Sports, e o superagente Jorge Mendes, vai contemplar uma opção de compra, cujo valor está a ser discutido entre os clubes. De resto, o internacional português sub-20 ainda não viajou.