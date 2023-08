Paulinho: «Não existe pressão pela chegada de Gyökeres»

Paulinho voltou a ser decisivo pelo Sporting ao bisar - ainda que o primeiro golo tenha sido mal validado - e garantir a vitória (2-1) frente ao Casa Pia. No final do encontro, o avançado mostrou-se satisfeito por ajudar a equipa."Foi uma vitória importantíssima. Sabíamos que seria um jogo difícil contra uma boa equipa, com o mesmo sistema. É a mesma equipa do ano passado e com ideias bens definidas. Tem jogadores rápidos. Estivemos concentrados e acabámos por ganhar", começou por dizer à Sport TV."Qualquer jogador fica feliz por marcar, não fujo à regra, mas fico sobretudo feliz porque ganhámos. E de certeza que vamos ganhar mais jogos com outros jogadores a resolver", acrescentou."Não somos só nós compatíveis [com Gyokeres]. Outros também podem jogar. Se olharmos bem, todos os elementos da frente têm caraterísticas diferentes, únicas e depende do que o jogo pede. O míster tem opções. Vai ser um ano muito competitivo entre nós e vai ser bom para a equipa. Não existe esse tipo de pressão pela chegada do Viktor. É mais um jogador a ajudar, tras-nos algo que não tínhamos. Qualquer jogador que jogue lá está confortável, porque temos as ideias bem definidas", terminou.