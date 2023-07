Pote: «Ainda não estamos perfeitos, mas vamos estar muito fortes no 1.º jogo do campeonato»

Pote abordou o empate do Sporting com o Genk (1-1) , no primeiro jogo dos leões com adeptos nesta pré-época."Boas sensações. Levamos duas semanas desta nova nuance, temos treinado bastante. Ainda não estamos perfeitos, em duas semanas não se consegue, mas vamos conseguir estar muito fortes no 1.º jogo do campeonato e isso é o importante", começou por referir o médio à Sport TV."O que treinador passa é que vamos jogar assim e temos capacidade para isso. Depende do trabalho e de como as coisas forem correndo", acrescentou.Pote realçou depois a importância dos adeptos no encontro de hoje e deixou um desejo. "Importante para eles (adeptos) e para nós. Esperamos que estejam todos connosco depois quando começar o jogo a jogo. É muito importante começarmos bem e fortes e ir jogo a jogo. Vamos tentar dar o nosso melhor para conquistar os objetivos", concluiu.