Pote recorda conversa com Amorim: «Agora não sei o que fazer, meto-te atrás ou à frente?»

Pote foi o mais recente convidado do programa 'Futebol Arte', da Sport TV, e em conversa com Luís Freitas Lobo explicou o que pensou quando marcou o golo do meio-campo ao Arsenal , entretanto eleito como o melhor da Liga Europa na temporada que agora terminou "Foi um momento muito rápido. O Paulinho sofre a falta e eu dou um toque ligeiro para a frente. Vejo que está o Trincão um bocadinho à minha frente. Quando o vejo a correr, reparo que não dava para meter a bola nele, e quando levanto a cabeça e o vejo, reparo numa coisinha amarela (equipamento) ali, o guarda-redes, e [vi] que tinha espaço para meter a bola por cima. O guarda-redes estar de amarelo ajudou, e é por isso que muitos treinadores não gostam que eles joguem de amarelo", confessou o jogador dos leões, que revelou ainda uma conversa curiosa que teve com Rúben Amorim em outra temporada."A certa altura jogava à frente e levava uns 14 golos. Disse ao mister que não me estava a sentir bem. O mister dizia: 'Tens 14 golos e não te estás a sentir bem?'. E eu dizia: 'Estou a falhar muito aquele jogo contemporâneo, de passe e decisão. Quero jogar mais atrás'. No jogo a seguir, o mister mete-me a jogar a '8' e ao João Mário mais à frente. Nesse jogo até marquei de pé esquerdo. Ele disse-me: 'Agora não sei o que fazer, meto-te atrás ou à frente?'. Eu gosto mais de jogar atrás, mas se à frente decidir...", rematou.