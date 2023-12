Probabilidades 'garantem' 17 milhões de euros ao Sporting: Leicester de Fatawu será campeão

É público que além de ter desembolsado 750 mil euros pela cedência temporária de Fatawu, neste caso pagos ao Sporting, o Leicester deixou acordado que em caso de subida à Premier League na próxima época, terá de acionar uma cláusula obrigatória de compra avaliada em 17 milhões de euros, ficando assim com o avançado ganês em definitivo.





E numa altura em que a equipa comandada pelo italiano Enzo Maresca vai destacadamente à frente no Championship - tem mais 6 pontos que o segundo, o Ipswich, que fecha os lugares de promoção direta, e mais 11 que o terceiro, o Southampton, que ocupa a primeira posição de quatro de um futuro playoff -, a Opta, empresa de análise parceira de, deixa o leão a esfregar as mãos, dadas as probabilidades de os foxes terminarem... onde estão - no topo!O estudo, publicado esta quarta-feira e assinado por Matt Furniss, baseia-se em mais de 10 mil simulações realizadas sobre a classificação final da segunda divisão inglesa, com conclusões mais do que claras: há, segundo a tabela final, 91,3% de hipóteses do Leicester ser campeão; o mesmo estudo afirma, também, que as raposas serãpo segundas em 7,2% dos cenários e terceiras em apenas 1,2%.

Sendo o futebol pródigo em surpresas, a Opta alargou até onde conseguiu as suas previsões, e vincou que o Leicester tem, assim, 98,2% de chances de ficar num dos dois primeiros postos do Championship, existindo 100% de probabilidades de terminar pelo menos nos seis primeiros, todos lugares que permitem ou entrar diretamente na Premier ou lutar pela vaga final no tal torneio a quatro.

Regressando ao futebolista, canhoto e que esta época leva 21 jogos em Inglaterra (soma 2 golos e 5 assistências), Fatawu custou 1,2 milhões de euros ao Sporting na temporada 2021/22. Os ganeses do Steadfast, o seu antigo clube, tem direito a 50% das mais-valias de uma futura transferência. Ainda assim, é garantido que leão... lucrará sempre!