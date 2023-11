Processo 'Cashball' enterrado de vez: CD arquivou caso por falta de indícios de corrupção

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) colocou um ponto final no processo 'Cashball', caso que remontava a 2018 e que tinha como base suspeitas de corrupção ativa em jogos de andebol e futebol do Sporting, com alegado favorecimento das equipas dos leões.No acórdão publicado na passada sexta-feira, o organismo arquivou todos os autos que tinha em mãos, versando com a decisão dos tribunais civis em absolver todos os arguidos, numa decisão conhecida em setembro último