Reforço para as mãos de Amorim: Geny Catamo já está em Lisboa

Sem tempo a perder, Geny Catamo já se encontra em Lisboa, depois de ter encerrado a participação na Taça das Nações Africanas (CAN) com a seleção de Moçambique, apurouHá menos de 24 horas, em Abidjã, na Costa do Marfim, o ala do Sporting foi titular pelos Mambas na 3ª jornada do grupo B da CAN e, para o empate diante do Gana (2-2). Contudo, o resultado foi insuficiente para seguir em frente para os oitavos de final da competição, pelo que desde logo ficou livre para ser reforço para Rúben Amorim.Mesmo tendo feito uma viagem-relâmpago, com uma escala pelo meio, o jogador de 22 anos não vai ainda juntar-se à equipa em Leiria nas horas que antecedem o embate com o Sp. Braga, nas meias-finais da Allianz Cup. Terá, ao que tudo indica, direito a descanso nos próximos dias, mas caso o técnico assim o entenda poderá ser opção se os leões alcançarem a final da competição, disputada no sábado.